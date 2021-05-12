Новости • Агрессия России против Украины, Оборона

Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски, - Таран

1 77220
Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски, - Таран
Украина на пути к приобретению критериев членства в НАТО сделала уже достаточно, чтобы иметь возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Таран, обратив внимание, что решение о предоставлении Украине ПДЧ должно принять политическое руководство государств-членов НАТО.

"Главное не стандарты, а наша готовность их внедрить, а не калибры, а изменение мышления. Мы значительно продвинулись в этом направлении. В настоящее время Вооруженные Силы Украины мыслят по-натовски", - подчеркнул Андрей Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию, - Кулеба

Как сообщалось, саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, пройдет без участия украинской стороны как страны-партнера, однако в его повестке есть вопрос возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

Топ комментарии

  • belge
    Ну, с оружием как-то двинулось. Нам бы ещё генералов НАТОвских прикупить, вместо того фуфла, что имеем. Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски, - Таран - Цензор.НЕТ 6339
  • Fjall_Raven
    чтение мыслей? как бонус к основной старой программе ))
    Знаменитый бомбейский брамин-йог) сын Крепыша
    Любимец Рабиндраната Тагора Иоканаан Марусидзе
    (Заслуженный артист союзных республик). Номера по опыту Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. Материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 к. до 2 р.
  • Любов Гигар 7213b4bd
    якщо немає можливості по-НАТОвськи воювати, то залишається тільки "мислити" від слова маслати
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости