Проводятся обыски в "Спецжитлофонде" в Киеве по факту хищения свыше 10,5 млн грн, - прокуратура
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Согласно материалам следствия, в 2018-20 гг между КП "Спецжитлофонд" и подрядным предприятием был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ. Руководитель подрядной организации вступил в сговор с должностными лицами "Спецжитлофонда", которые подписали акты приема выполненных строительных работ без фактического их выполнения в полном объеме и качестве.
Отмечается, что 12 мая 2021 года на основании постановления суда в помещениях "Спецжитлофонда", а также в офисах группы компаний, связанных с подрядной фирмой, начаты обыски с целью выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.
Ранее сообщалось, что Правоохранители обыскивают "Киевзеленстрой" по делу об уклонении от уплаты налогов на 30 млн гривен.