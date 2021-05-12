Проводятся обыски в "Спецжитлофонде" в Киеве по факту хищения свыше 10,5 млн грн, - прокуратура

Подольская окружная прокуратура г.Киева со столичным управлением спецрасследований Национальной полиции Украины проводят обыски в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения денежными средствами на сумму более 10,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, в 2018-20 гг между КП "Спецжитлофонд" и подрядным предприятием был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ. Руководитель подрядной организации вступил в сговор с должностными лицами "Спецжитлофонда", которые подписали акты приема выполненных строительных работ без фактического их выполнения в полном объеме и качестве.

Отмечается, что 12 мая 2021 года на основании постановления суда в помещениях "Спецжитлофонда", а также в офисах группы компаний, связанных с подрядной фирмой, начаты обыски с целью выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Ранее сообщалось, что Правоохранители обыскивают "Киевзеленстрой" по делу об уклонении от уплаты налогов на 30 млн гривен.

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