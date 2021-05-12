Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран
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Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о положениях Стратегии военной безопасности страны. Они предусматривают увеличение военно-морского потенциала Украины для усиления средств обороны в Азово-Черноморском регионе.
Об этом сообщает пресс-служба Минбороны, передает Цензор.НЕТ.
Таран отметил, что для него приоритет - развитие Военно-морских сил Украины.
"Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС", - отметил министр.