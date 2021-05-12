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Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран

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Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о положениях Стратегии военной безопасности страны. Они предусматривают увеличение военно-морского потенциала Украины для усиления средств обороны в Азово-Черноморском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Минбороны, передает Цензор.НЕТ.

Таран отметил, что для него приоритет - развитие Военно-морских сил Украины.

"Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС", - отметил министр.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    _У них всё хорошее - в будущем. Всё плохое для народа - прямо сейчас. И скорей за всё у нас нет этих 2-3 лет.
  • Small Jerboa
    Пять лет РЖАЛИ над катерами, что Порошенко строил и покупал.
    Затем два года УНИЧТОЖАЛИ все, что строил и покупал Порошенко.
    А теперь, ВДРУГ обещают все, что успели порушить - восстановить?
    Что-то СЛАБО вериться в ваши обещалки...
    Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран - Цензор.НЕТ 9458
  • Envoy
    Через два-три года уже будет десять лет войны .
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