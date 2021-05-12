Главнокомандующий ВСУ Хомчак назвал 5 стратегических целей для достижения перспективной модели сил обороны

Проект стратегического оборонного бюллетеня Украины предусматривает пять стратегических целей для достижения перспективной модели сил обороны и приобретения ими определенных оборонных возможностей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

"Одним из определяющих направлений развития нашего войска является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины с соблюдением требований демократического гражданского контроля. В рамках первой стратегической цели спланировано соединить и интегрировать процессы организации всеохватывающей обороны Украины и объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах", - сказал Хомчак.

По его словам, вторая цель предусматривает укомплектование Вооруженных сил профессиональным всесторонне подготовленным и мотивированным персоналом, практическое внедрение способа доукомплектования боевых военных частей резервистами без объявления мобилизации, развитие системы военного образования и науки, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих, повышение роли сержантского и старшинского состава.

"Мы предусматриваем, что до 2025 года Вооруженные силы Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90% и военнослужащими, которые подписали контракт на службу в резерве, 10-20%", - указал Хомчак.

Главнокомандующий отметил, что обеспечение ВСУ, других составляющих сил обороны современным вооружением и военной техникой будет реализовываться в рамках выполнения третьей стратегической цели.

"Вооруженные силы планирует постепенно оснащать высокотехнологическими образцами вооружения и военной техники, которые обеспечат реализацию потенциала сдерживания, защиту войск, объектов, информации и киберпространства", - пояснил он.

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Хомчак добавил, что в среднесрочной перспективе планируется осуществить наращивание ракетного вооружения, перевооружение на новые и модернизованные образцы ракетно-артиллерийского вооружения, обеспечение современными противовоздушными и противоракетными средствами, развитие возможностей авиации, в том числе беспилотной, наращивание корабельного состава, перевооружение новой бронетехникой, разработку роботизированных систем, беспилотных комплексов, а также систем управления войсками и оружием, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Развитие военной инфраструктуры, усовершенствование объединенной логистики, системы медицинского обеспечения и обеспечения достаточными средствами и материальными средствами планируется реализовать в рамках четвертой стратегической цели, указал он.

Министр сообщил, что достижение интегрированных оперативных возможностей сил обороны будет реализовано в рамках пятой стратегической цели.

"Потенциал сдерживания планируется нарастить ракетными комплексами, многофункциональными пилотными и беспилотными авиационными комплексами, противоракетными и зенитно-ракетными комплексами средней дальности и т.д.", - сказал Хомчак.