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"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила. ФОТО

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"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила. ФОТО
В Кирилловке Запорожской области на побережье нашли мертвого крокодила, зоозащитники считают, что животное стало жертвой фотоуслуг.

Соответствующую информацию обнародовала на странице в Фейсбуке организация Всеукраинского гуманистического движения UAnimals, передает Цензор.НЕТ.

"Жертва фотоуслуг. Фотографы говорят о том, что любят животных, которых эксплуатируют? Рассказывают, что спасают их и заботятся о них? В очередной раз напоминаем, что это ложь! В курортном поселке Кирилловка на пляже нашли тело мертвого крокодила. Не похороненного, а просто выброшенного, как мусор", - говорится в посте.

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Зоозащитники рассказали, что летом именно на этом морском курорте отдыхающим предлагали сделать фото с экзотическим животным.

UAnimlas призывает Верховную Раду одобрить законопроект 2351 (Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира), а отдыхающих - отказаться от фотоуслуг с животными.

В областном управлении Нацполиции Укринформу прокомментировали, что никаких заявлений относительно гибели рептилии от зоозащитных организаций к ним не поступало.

Жертва фотоуслуг: в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила 01
Жертва фотоуслуг: в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила 02

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    "Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 9413
  • Myroslav Hrabovsky
    Цирки, зоопарки, полювання, фотостудії і взагалі використання тварин в комерційних цілях ЗАБОРОНИТИ!!!! Глобально!!!
  • Igor L
    Крокодили каймани живуть в дикий природі 60 років! Він помер від неправильного поводження з ним рабовласників. Потрібно заборонити використання тварин для фотографування.
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