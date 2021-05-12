"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила. ФОТО

В Кирилловке Запорожской области на побережье нашли мертвого крокодила, зоозащитники считают, что животное стало жертвой фотоуслуг.

Соответствующую информацию обнародовала на странице в Фейсбуке организация Всеукраинского гуманистического движения UAnimals, передает Цензор.НЕТ.

"Жертва фотоуслуг. Фотографы говорят о том, что любят животных, которых эксплуатируют? Рассказывают, что спасают их и заботятся о них? В очередной раз напоминаем, что это ложь! В курортном поселке Кирилловка на пляже нашли тело мертвого крокодила. Не похороненного, а просто выброшенного, как мусор", - говорится в посте.

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Зоозащитники рассказали, что летом именно на этом морском курорте отдыхающим предлагали сделать фото с экзотическим животным.

UAnimlas призывает Верховную Раду одобрить законопроект 2351 (Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира), а отдыхающих - отказаться от фотоуслуг с животными.

В областном управлении Нацполиции Укринформу прокомментировали, что никаких заявлений относительно гибели рептилии от зоозащитных организаций к ним не поступало.



