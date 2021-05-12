МВД усилит меры безопасности с началом курортного сезона в Украине, - Яровой

МВД усилит меры безопасности с началом курортного сезона в Украине. Особое внимание будет уделено безопасности пассажирских перевозок.

Об этом сегодня, 12 мая, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время селекторного совещания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Активный курортный сезон - это период повышенной опасности, особенно на загруженных транспортом украинских дорогах. Все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению безопасности, нужно составить графики привлечения личного состава, определить особо опасные места на дорогах, провести превентивную работу с перевозчиками", - отметил он.

Первый заместитель министра также акцентировал внимание на противопожарных мерах.

"Все мы помним крупные лесные пожары 2020 года. Чтобы этого не повторилось, хочу, чтобы мы дали правильную оценку, провели обучение и были готовы максимально эффективно реагировать на все события", - отметил Яровой.

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