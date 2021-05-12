Литва поможет Украине с вакцинацией от COVID-19, - спикер Сейма Чмилите-Нильсен

Литва готова помочь Украине в вопросе вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставить вакцину, в частности, для жителей Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Мы не обошли стороной тему Ковида и вакцинации. Я заверила, що мы также приобщимся к вакцинации в Украине. Очень символично, но мы хотим, чтобы эта вакцина помогла в районах Донбасса", - сказала Чмилите-Нильсен на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Разумков, в свою очередь, поблагодарил спикера литовского Сейма за позицию, которую занимает Литва в отношении территориальной целостности и обороноспособности Украины, за помощь, которую Украина получает "и в плане гуманитарной помощи, и в плане вакцинации, и в плане других совместных наработок", которые существуют между парламентами Украины и Литвы и группами дружбы обоих государств.

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