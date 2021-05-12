Уруский о реформе Укроборонпрома: Планируется создание двух управляющих компаний
Они будут включать в себя шесть и три холдинга соответственно. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, "Оборонные системы" и "Аэрокосмические системы" - это управляющие компании, которые будут заниматься разработками стратегий и привлечением инвестиций.
В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов:
- "Авиаремонт";
- "Бронетехника";
- "Высокоточное оружие";
- "Боеприпасы и специальная химия";
- "Радарные системы";
- "Морские системы".
"Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:
- "Авиационные двигатели";
- "Антонов";
- "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут корпоратизированные предприятие, которые сегодня находятся в сфере управления Государственного космического агентства Украины.
"Компании будут находиться в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей и промышленности. В ходе их создания будут созданы и реализованы, принятые в странах ЕС и НАТО, правила корпоративного управления: исполнительные директората, наблюдательные советы и прочее", - заявил Уруский.