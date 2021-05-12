Следующую партию вакцины Pfizer ожидаем 17 мая, - Степанов

В Украину вскоре поступит следующая партия вакцины от коронавируса американского производства Pfizer. Ее поставка ожидается 17 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

Вакцины поступят в рамках инициативы COVAX.

"Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", - сказал он.

Кроме того, в ближайшее время по прямому контракту ожидается поставка вакцин Sinovac и AstraZeneca.

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Напомним, поставки Pfizer в Украину начались в апреле. Всего Минздрав договорился о 20 млн доз вакцины американского производства.

В частности, ожидается, что в мае Украина должна получить очередную партию вакцины Pfizer - полмиллиона доз.

Ранее Ляшко заявлял, что до конца июня Украина должна получить 950 тысяч вакцины Pfizer.