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Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать "Удар" платформой для местных лидеров

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Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать "Удар" платформой для местных лидеров
Лидер партии "Удар" Виталий Кличко предложил платформу для местных лидеров, общественного сектора и экспертов для преодоления вызовов, которые стоят перед Украиной.

 Соответствующее видеообращение к лидерам на местах, мэрам, главам ОТГ, местным депутатам и всем гражданам он выложил на своей странице. Он убежден, консолидировать усилия нужно сейчас, а не накануне выборов.

"Многие из нас привыкли к тому, что перед каждыми выборами нас призывают объединяться и спасать страну. Но объединяться надо не когда выборы, а когда тяжело людям. Когда тяжело стране. Коронавирус, армия агрессора, коррупция и непрофессионализм чиновников не ждут выборов - они убивают, разрушают и делают украинцев беднее каждый день", - заявил Кличко.

Он призвал к консолидации усилий всех неравнодушных людей.

"Я предлагаю, чтобы партия "Удар" стала платформой для объединения всех профессиональных и патриотических украинцев - лидеров на местах, общественных активистов, экспертов и просто неравнодушных людей. Вместе мы сможем больше", - подчеркнул Кличко

Кличко также отдельно обратился к местным лидерам, ведь они лучше понимают проблемы людей.

"Вы лучше всех чувствуете проблемы людей на местах и ​​самостоятельно решаете их. Вы знаете, как наводить порядок и создавать изменения. На вас держится государство. Время консолидировать наши усилия на национальном уровне. Мы дчолжны совместно защищать интересы граждан, предлагать более эффективные решения, помогать власти услышать людей и решать их проблемы. Не во время выборов, а сейчас. Не коли выгодно кому-то, а когда надо стране", - подытожил лидер партии "Удар".

Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать "Удар" платформой для местных лидеров - Цензор.НЕТ 5713
  • Элла Георгиевна Немзер
    Сначала Киев от ларьков, стихийки и рекламы убери. Город-МАФ, а не столица.
  • Ан Мур
    не шукай в політиці добропорядності. Політика - це апріорі брудна справа. Нею можуть займатися (точніше: впливати на політику) лише цинніки з міцними нервами.
    Для народу головне - вибрати цинніка, який буде засовувати йому в руки вудку, щоб той ловив рибу.
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