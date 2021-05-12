Украинские пограничники обнаружили в 30 км от Черноморска ракетный корвет ЧФ РФ

Военнослужащие морской охраны Государственной пограничной службы Украины в среду, 12 мая, обнаружили пребывание вблизи города Черноморска Одесской области российского ракетного корвета "Павел Державин".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом руководитель пресс-службы регионального управления морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк.

"Утром 12 мая военнослужащие пограничного поста в Одесской области запеленговали пребывание ракетного корвета Черноморского флота РФ "Павел Державин" в 19 милях к востоку от города Черноморска Одесской области", - отметила Гуменюк.

По ее данным, после выявления неизвестного объекта пограничники с помощью радиолокатора берегового пограничного поста опросили его по радиоканалу и получили ответ, что это "Бугиль 363".

"Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 - ракетного корвета "Павел Державин", - сказала руководитель пресс-службы.

Российский корвет после выявления радиолокатором проследовал в направлении Крымского полуострова.

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В ГПСУ не исключают, что пребывание у побережья Черноморская российского ракетного корвета могло быть связано с тем, что он сопровождал фрегат Береговой охраны США Hamilton (WLC753), который вечером 11 мая покинул Одессу.

Как сообщалось, американский фрегат Hamilton перед тем, как зайти в Одессу 10 мая, совместно с флагманом Морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" в течение двух дней, 8-9 мая, проводили совместные учения в Черном море. При этом три российских корабля осуществляли рядом опасные маневры и создавали препятствия для учений - объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации.