В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела

Министерство здравоохранения просит украинцев не фотографировать вместо себя животных, детей, технику и прочее в приложении "Дія" для самоизоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил замглавы Минздрава Ярослав Кучер.

В частности, он опросил пользователей не играться с приложением, ведь это может вызвать проблемы с верификацией.

"Мы часто стали фиксировать такие вопросы, когда люди в приложении "Дия" фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела... И, конечно, возникают вопросы, что потом приложение не работает при верификации", - сказал Кучер.

Замминистра также попросил, чтобы "все относились к этому серьезно", потому что обмен данными "четко отлаженный".

"У нас есть вся информация о нарушителях", - добавил Кучер.

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