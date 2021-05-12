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В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела

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В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела
Министерство здравоохранения просит украинцев не фотографировать вместо себя животных, детей, технику и прочее в приложении "Дія" для самоизоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил замглавы Минздрава Ярослав Кучер.

В частности, он опросил пользователей не играться с приложением, ведь это может вызвать проблемы с верификацией.

"Мы часто стали фиксировать такие вопросы, когда люди в приложении "Дия" фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела... И, конечно, возникают вопросы, что потом приложение не работает при верификации", - сказал Кучер.

Замминистра также попросил, чтобы "все относились к этому серьезно", потому что обмен данными "четко отлаженный".

"У нас есть вся информация о нарушителях", - добавил Кучер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кроме "вакцинных" сертификатов будут и другие варианты для пересечения границы ЕС, - замглавы Минздрава Кучер

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Топ комментарии

  • Стрелок
    кто оправил в дию член? признавайтесь!
  • Павло Проценко
    В этой новости прекрасно все! В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 9386
  • Andy Tiger
    у ківи мабуть фото ківі
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