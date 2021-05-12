С начала года на водоемах Украины погибли 270 человек, - ГСЧС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В частности, 11 мая в Черновицкой области, а именно на реке Днестр в с. Атаки, водолазы ГСЧС достали из воды тело утонувшего женщины. Еще одна гражданка утонула на Закарпатье. Ее спасатели достали из шлюза Ужгородской гидроэлектростанции в г. Ужгород 11 мая.
Также продолжаются поиски гражданина, пропавшего 10 мая во время купания в Черном море в Одессе. По состоянию на утро 12 мая водолазно-спасательным отделением АРЗ СП ГУ ДСНС в Одесской области обследовано 30 тыс. м2 дна, 9 км2 акватории и 10 км прибрежной зоны.
Отмечается, что для того, чтобы предупредить многочисленные случаи гибели на водоемах, спасатели постоянно проводят профилактическую работу. Они, в составе рейдовых групп патрулируют популярные места отдыха у воды. Там они общаются с гражданами и напоминают им о способах спасения в случае попадания в воду.
"Такая работа проводится на регулярной основе во всех регионах страны", - добавили в ведомстве.