С начала года на водоемах Украины погибли 270 человек, - ГСЧС

Майское тепло побуждает граждан как можно быстрее начать купальный сезон, даже при том, что температура воды пока опасна для плавания. Несмотря на многочисленные призывы спасателей, граждане продолжают подвергать свою жизнь опасности. С начала 2021 года на водоемах погибли 270 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, 11 мая в Черновицкой области, а именно на реке Днестр в с. Атаки, водолазы ГСЧС достали из воды тело утонувшего женщины. Еще одна гражданка утонула на Закарпатье. Ее спасатели достали из шлюза Ужгородской гидроэлектростанции в г. Ужгород 11 мая.

Также продолжаются поиски гражданина, пропавшего 10 мая во время купания в Черном море в Одессе. По состоянию на утро 12 мая водолазно-спасательным отделением АРЗ СП ГУ ДСНС в Одесской области обследовано 30 тыс. м2 дна, 9 км2 акватории и 10 км прибрежной зоны.

Отмечается, что для того, чтобы предупредить многочисленные случаи гибели на водоемах, спасатели постоянно проводят профилактическую работу. Они, в составе рейдовых групп патрулируют популярные места отдыха у воды. Там они общаются с гражданами и напоминают им о способах спасения в случае попадания в воду.

"Такая работа проводится на регулярной основе во всех регионах страны", - добавили в ведомстве.

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