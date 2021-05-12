Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль

Сегодня, 12 мая, Кабмин в ходе выездного заседания примет постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Об этом, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос исторический для истории современной Украины. Сегодня правительство примет постановление, которым будет создано Бюро экономической безопастности, которое получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики. Создание Бюро экономической безопасности - это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Это один из финальных шагов на пути к ликвидации налоговой милиции. Это окончание времен силового давления на бизнес, это окончательный конец маски-шоу, это новый аналитический подход к расследованию в сфере финансово-экономических преступлений", - отметил премьер.

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