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Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук

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Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук
Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать за основу проект закона №4284 "О десоветизации законодательства Украины" авторства вице-спикера парламента Руслана Стефанчука.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Проект предусматривает очистку нашего законодательства от терминологической советизации - трудящийся станет работником, а владелец - работодателем. Актуально также изъятие упоминаний о СССР, Октябрьской революции", - написала Кравчук.

Как отметила народный депутат, в законопроекте речь идет также о необходимости разработать новые проекты Жилищного кодекса и Кодекса законов о труде.

"Всего господин Руслан Стефанчук насчитал 249 актов, изданных Верховным Советом и Президиумом Верховного Совета Украинской ССР, имеющих право остаться разве что на страницах истории", - рассказала Кравчук.

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Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - слуга народа Кравчук 01
Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - слуга народа Кравчук 02

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Топ комментарии

  • Igor L
    Ми зараз не тим займаємось, потрібно збільшувати ЗСУ до 400 тис. військових а потім до 600 тис. військових, вводити воєнний стан і відновлювати ядерну зброю!
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Чё там в Жилищном кодексе ввели норму,что теща не имеет права сдавать зятю жилплошадь?А зять при этом получает компенсацию на работе? Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6254
    Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6320
  • Гонта Київський
    Кто-нибудь за последние два года может вспомнить хоть что-нибудь, что эти ЗЕбильные выродки сделали во благо граждан Украины?
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