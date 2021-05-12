Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать за основу проект закона №4284 "О десоветизации законодательства Украины" авторства вице-спикера парламента Руслана Стефанчука.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Проект предусматривает очистку нашего законодательства от терминологической советизации - трудящийся станет работником, а владелец - работодателем. Актуально также изъятие упоминаний о СССР, Октябрьской революции", - написала Кравчук.

Как отметила народный депутат, в законопроекте речь идет также о необходимости разработать новые проекты Жилищного кодекса и Кодекса законов о труде.

"Всего господин Руслан Стефанчук насчитал 249 актов, изданных Верховным Советом и Президиумом Верховного Совета Украинской ССР, имеющих право остаться разве что на страницах истории", - рассказала Кравчук.

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