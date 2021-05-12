Марченко заявила, что вместе с Медведчуком "вернулись домой"

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что она с мужем вернулась "домой", где вчера проходили обыски.

Об этом она написала в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера (11 мая. - Ред.) мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски... Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно. Чем раньше приходит понимание несовершенства жизни, тем меньше в ней разочарований, тем целостней и прекрасней жизнь. Жизнь, за которую благодаришь Бога. И да, мы, конечно, вернулись домой", - рассказала Марченко.

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.