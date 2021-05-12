Закон о мобилизации резервистов в особый период позволит быстро привлечь личный состав для выполнения задач на востоке Украины, - Порхун

Закон о мобилизации резервистов в особый период даёт возможность в краткие сроки мобилизовать личный состав для выполнения заданий на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сказал первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

"Можно трактовать данную инициативу двойственно, но в первую очередь, это даст возможность быстро мобилизовать личный состав в подразделения, которые выполняют задания по назначению на востоке нашей страны. И этим законом сняты некоторые показатели: нет 30 дней или ещё сколько-то, а четко определено, что ветераны, подписавшие контракты с военными частями и находящиеся в резерве номер один, которые и так должны прибыть в военную часть, но данный закон ограничивает сроки прибытия... То есть не нужно проходить "круг", который был в 2014 году: это военкомат, просьба направить в военную часть, в которой ты себя видишь, а ты должен прибыть в ту военную часть, к которой приписан", - объяснил Порхун.

Он также подчеркнул, что таким образом ВС Украины могут за короткое время приобрести боевую способность и укомплектованные военные части после боевых слаженностей в пунктах постоянных дислокаций могут выдвигаться на выполнение боевых заданий по защите украинского государства.

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