Если разобраться со "скрутками" НДС, можно получать в бюджет более 60 млрд грн ежегодно, - Южанина

Из-за "скрутки" НДС бюджет ежегодно недополучает более 60 млрд грн, а у власти есть возможность остановить их за несколько месяцев.



Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"У нас до 60 миллардов теряется поступлений в государственный бюджет, и от этого мы такие не способные обеспечить своих людей ни пенсиями, ни социальным пакетом для их выживания", - сказала Южанина в эфире телеканала "Украина 24".

Она подчеркнула: у власти все инструменты для того, чтобы остановить эти схемы и благодаря этому существенно увеличить поступления в госбюджет.

"Сейчас надо положить этому всему конец. Есть ли такой инструментарий? Есть. Все прекрасно видят и знают, через какие компании, через какие регионы, через какие области проходит больше скруток. Мне кажется, что если бы хотя бы с одним руководителем области разобрались по-настоящему, доказали нанесение вреда государству в таких размерах, и за это последовала действительно ответственность, все понемногу бы менялось", - сказала Южанина.

Депутат также напомнила, что ранее уже применялись такие инструменты, что дало значительный прирост поступлений в бюджет.

"В 2017 году, после того как были внедрены в Налоговый кодекс специальные ограничения, электронное администрирование, которое отслеживало бы невозможность осуществления этих скруток, мы тогда достигли невероятно высоких показателей уплаты в бюджет. Но это длилось несколько месяцев ", - рассказала Южанина.

Ранее народный депутат Украины Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.