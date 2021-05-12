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Кабмин создал Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль

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Кабмин создал Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль
Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюро экономической безопасности - создано. БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики", - прокомментировал премьер принятие постановления о создании Бюро экономической безопасности.

Ранее Шмыгаль также отметил, что в ходе сегодняшего заседания Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности.

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Топ комментарии

  • Mykhailo Stepanov
    все к чему прикасается Шмыгаль превращается в говно
  • Andriy Kalnyshevsky
    Нарешті!
    Тепер у Шмигаля буде своє бюро яке рослідуватиме діяльність Шмигаля.
  • Igor Budnik b2adf589
    Что вы еще , зеленые придурки не создали? Лигу сексуальных реформ, верховный троллейбусный совет, или антикоррупционную рыгаловку?
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