Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА

В поселке городского типа Слобожанское (Днепропетровщина) "с нуля" строят трехэтажное здание, в котором обустроят бассейны для детей и взрослых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Реконструируем стадионы и строим новые бассейны. И в городах, и в сельской местности. В Слобожанском в 2018-м открыли спорткомплекс. Сейчас "с нуля" строим бассейн. Там будут заниматься плаванием взрослые и дети", - рассказал Резниченко.

Отмечается, что это будет первый в области бассейн в сельской местности. Спорткомплекс и бассейн будут в модерновом стиле.

Работы проводятся в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Внешние стены возводим из керамоблоков. Этот материал - для помещений с повышенной влажностью. После - утеплим. Внутри смонтируем мощную вентиляцию. Для очистки воды задействуем и ультрафиолет, и жидкий кислород. Все - по новейшим технологиям, как в Европе", - подчеркнул генподрядчик Владимир Кононов.

Кроме того, бассейн сделают удобным и для людей с ограниченными физическими возможностями.

Как заявил ранее заместитель руководителя Офиса Президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, опыт 2020 года показал, что новая качественная инфраструктура в Украине - это реально. "Люди видят, как меняется страна и на что идут их налоги. Инициатива президента Владимира Зеленского доказала, что при четко поставленных задачах, прописанных KPI и контроле за выполнением, можно добиться очень конкретных результатов", - сказал он.

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