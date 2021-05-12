Порошенко подал иск против МВД за клевету, - адвокат Головань

Ответственность за ложь, которую много лет производят в отношении пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность", рано или поздно настигнет каждого.

Об этом адвокаты Петра Порошенко заявили во время брифинга в агентстве "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как сообщил адвокат Игорь Головань, пока ожидается первое заседание по делу в отношении заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Иск подан, и соответственно ответчиком там является сам Антон Геращенко, а также и учреждение, в котором он работает - Министерство внутренних дел Украины. Они ответчики по этому делу, которое пока продвигается, но не очень быстро, потому что подсудность там территориальная - это Печерский районный суд Киева. Соответственно, насколько я помню, там только сейчас назначен состав суда. И мы еще не знаем о дате первого судебного заседания, но мы уверены, что дело будет продвигаться", - отметил Головань.

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"Мы с самого начала многолетней истории лжи и клеветы на пятого Президента Петра Порошенко говорили, что никто не останется без ответа за содеянное и сказанное во всей этой истории. Эта ответственность будет догонять каждого, и мы сделаем все возможное, чтобы все понесли установленную законом ответственность", - резюмирует адвокат Головань.

"Что касается другого известного персонажа в этой истории Портнова - не так быстро, как нам хотелось, но работа все равно ведется. Удалось нам добиться того, что отменены закрытия уголовных производств по факту совершенных господином Портновым заведомо ложных сообщений о преступлении, еще тех двухлетней давности, уже все понимают, что это клевета и ложь, но еще не понес он установленной законом ответственности", - напомнил Головань.

Он также приветствовал настойчивость журналистов "5 канала", которые в отличие от других коллег не стали терпеть "хамские высказывания Портнова в СМИ и соцсетях" и обратились в квалификационную дисциплинарную комиссию.

"Мы знаем, что квалификационно-дисциплинарная комиссия Киевской области вынуждена была хоть достаточно лояльно, только вынеся предупреждение, но привлечь Портнова к ответственности за нарушение правил адвокатской этики. Портнов обжаловал это в Окружном административном суде города Киева. Окружной административный суд города Киева его требования удовлетворил, решение адвокатской дисциплинарной комиссии отменил. Однако настойчивые журналисты "5 канала" обжаловали решение ОАСК в Апелляционном суде. Апелляционная инстанция отказала Портнову в иске и оставила в силе привлечении его к дисциплинарной ответственности как адвоката, отметив прямо в своем постановлении, что объем цитат адвоката Портнова свидетельствует о системности нарушения правил адвокатской этики", - отметил Головань.

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"То есть мы имеем установленный факт, что адвокат Портнов наносит вред авторитету украинской адвокатуры. Но поскольку он продолжает свои аналогичные выпады в соцсетях и СМИ, настойчивые журналисты "5 канала" обратились с дополнительными материалами в дисциплинарные органы адвокатуры. И здесь, что интересно, уже в полном составе квалификационно-дисциплинарная комиссия Киевской области заявила самоотвод, не захотев рассматривать дело Портнова. Поэтому материал этот сейчас передан, насколько нам известно, в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Житомирской области, где, я надеюсь, продолжат доброе дело привлечения адвоката Портнова к ответственности за нарушение адвокатской этики", - отметил адвокат Головань.

Как известно, адвокат Порошенко Игорь Новиков также сообщил о том, что в ближайшее время готовится иск за клевету против журналиста Дмитрия Гордона.