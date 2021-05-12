Корчинский обратился в СНБО с требованием закрыть новые каналы Медведчука "Академия" и "Здоровье"

Партия "Братство" обратилась к СНБО с требованием наложить санкции на новые телеканалы Виктора Медведчука - "Академия" и "Здоровье".

Об этом Дмитрий Корчинский заявил на своей странице в Фейсбуке.



По мнению Корчинского, Медведчук "купил эти каналы в Одессе и сейчас раскручивает на общенациональном уровне": "Теперь промосковский пропагандист со 112-го Пиховшек еженедельно выступает на этих каналах. На месте отрубленных голов гидры вырастают новые. Надо прижигать. Сейчас в Одессе по адресу Столбовая 28, где расположены эти телеканалы, проходит акция "Братства". Если подтянется достаточно одесских патриотов, наложим санкции сами, и не дожидаясь СНБО ".











Также Корчинский отметил, что "Братство" борется против промосковских телеканалов, начиная с 2015 года: "Блокаду телеканала" Интер ", к сожалению, никто не поддержал. Длительная акция против "Ньюсван". Многие из патриотов назвал нас за это провокаторами, и почти никто не поддержал. Длительная акция с целью помешать покупке "ЗИК" Медведчуком. За это нас обливали грязью, а некоторые из патриотов поддержали эту сделку. Поэтому Медведчуку тогда все удалось ".

"Впоследствии знамя борьбы у нас подхватил СНБО. Однако, СНБО - неповоротливый бюрократический орган, он не успевает за угрозами. Медведчук еще покупает телеканалы и раскручивает для антиукраинской пропаганды. Но "Братство" поможет СНБО увидеть новые угрозы, а вы помогите "Братству" с этими угрозами бороться ", - отметил Корчинский.