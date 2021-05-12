Подозрение Медведчуку и Козаку не спровоцирует обострение на Донбассе, - "слуга народа" Вениславский

Подозрение в государственной измене народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку не спровоцирует эскалацию боевых действий на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель президента в КСУ, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Я думаю, что интересы конкретного лица, которое действовало вопреки интересам украинского государства, вряд ли станут основанием для какого-то обострения на востоке Украины. Оно может рассматриваться как компонент всех составляющих, которые могут побудить или спровоцировать Российскую Федерацию на какие-то более агрессивные действия, но при той единодушной поддержке стран Запада, которую мы сейчас имеем, я думаю, что вряд ли горячие головы в Кремле используют кейс господина Медведчука и господина Козака для того, чтобы каким-то образом обострить ситуацию", - отметил парламентарий.

Комментируя юридические перспективы дела против нардепов от ОПЖЗ, представитель президента в КСУ отметил:

"Уголовно-процессуальное законодательство Украины позволяет совершать соответствующие следственные действия при наличии или даже при отсутствии подозреваемого в уголовно наказуемом деянии, тем более, господин Медведчук заявил, что он готов отстаивать свои интересы самостоятельно, он явится на допросы для вручения подозрения. Поэтому будем ждать, как будет дальше развиваться ситуация. Но юридических оснований, которые мы вчера получили из уст генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, более чем достаточно для того, чтобы быть уверенным, что эти дела имеют юридическую и судебную перспективу".

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

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