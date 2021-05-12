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Депутата "ЕС" Гончаренко обокрали в поезде: вытащили 20 тыс. грн и банковские карты

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Депутата "ЕС" Гончаренко обокрали в поезде: вытащили 20 тыс. грн и банковские карты
Сумку с деньгами и карточками воры вынесли, пока пассажиры спали, а после расплатились карточкой депутата в продуктовом магазине в Жмеринке. Их уже задержали.

Об этом Гончаренко рассказал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ. Ограбление произошло, когда нардеп ехал на Ривненщину поездом "Одесса-Ковель".

"Во время, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 000 гривен и банковские карточки. Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу "АТБ" в Жмеринке", - написал он.

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Гончаренко поблагодарил сотрудников жмеринской полиции - они в тот же день задержали воров и вернули нардепу банковские карты.

"А вам, друзья, хочу напомнить: будьте осмотрительными, чтобы не попадать в подобные ситуации. Береженого Бог бережет!" - добавил Гончаренко.

Депутата ЕС Гончаренко обокрали в поезде: вытащили 20 тыс. грн и банковские карты 01

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Топ комментарии

  • Привет
    Жадность фраера сгубила...20 штук ниличными взял...но за бутылку волки картой ворованой рассчитался..
  • aleks kyb
    Явно зетипиллы обокрали. Контингент не особо отягощенный интеллектом. Так идите воруйте у Бубочки. Он вам там наобещал лапши на ваши рага.
  • Стас Белов e99fbf21
    Скорее всего они это делали не в первый раз. Просто в этот раз они обнесли не того кого надо... То как быстро полиция и тем более Жмеринская нашла их, свидетельствует от том что они знали кого ищут. За день по записям на камерах установить личность, место пребывания, задержать и вернуть карточки... По любому полицаи знали кто этим промышляет и более того оформят они все так что уже завтра будут расплачиваться уже другими карточками, кого то по проще...
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