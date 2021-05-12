"Или будет результат, или вас не будет на ваших должностях", - Гетманцев призвал налоговиков эффективнее бороться с нелегальным рынком топлива

В парламенте на пределе терпение в отношении налоговиков по вопросу борьбы с рынком нелегального топлива.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал фискалов за недостаток результатов, сообщает аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн в своей колонке на сайте Новое время.

"Накануне Пасхи Гетманцев провел в прямом эфире заседание своего комитета, пригласив для обсуждения проблемы топливного рынка представителей Минфина, Налоговой и Фискальной служб, Госбюро расследований, Генпрокуратуры, СБУ, МВД и Нацполиции. В результате это стало публичной демонстрацией беспомощности, а, возможно, и откровенного саботажа силовиков", - отмечает Артем Куюн.

По мнению Куюна, терпение в отношении налоговиков в парламенте уже на пределе. Это обусловлено отсутствием видимых результатов с теневым рынком топлива.

"Или будет результат, или вас не будет на ваших должностях", — Куюн приводит слова главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, адресованные к фискалам и силовикам.

По словам Артема Куюна, весь рынок видит, как ежемесячно в Украину заезжают тысячи тонн октаноповышающих компонентов бензина под видом безакцизных растворителей, но этого совершенно не могут или не хотят увидеть в Государственной налоговой службе.

"В 2020 году компания "Катма груп", поставляющая топливо в сеть БРСМ, импортировала 2000 тонн монометиланилина (ММА) — токсичного октаноповышающего компонента, запрещенного не только в Украине, но и в Европе и США. Этого объема достаточно, чтобы в кустарных условиях произвести 200 тыс. тонн высокооктанового бензина, который уже полностью или частично произведен и выпущен в оборот. Но до этого нет дела ни таможне, ни налоговой и фискальной службам, ни Минфину. Удивительная слепота", - пишет Куюн.

Как сообщалось ранее, по оценкам экспертов Консалтинговой группы А-95, ренессанс схем нелегального производства нефтепродуктов и махинации при реализации топлива через АЗС вымоет в 2021 году из госбюджета более 22 млрд грн. И это только акциз и НДС, тогда как потери на налоге на прибыль, который занижают с помощью фиктивного потребления нефтепродуктов, зарплатных налогах (на нелегальных АЗС "белых" зарплат не платят) и прочих не поддаются исчислению.