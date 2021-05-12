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62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра"

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62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра"
Большая часть жителей РФ (62%) против того, чтобы прививаться от COVID-19 вакциной Sputnik V.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской социологической компанией Левада-центр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Вакцинироваться российским препаратом оказались готовы только 26% опрошенных, 10% уже привились Sputnik V, еще около 2% – против любых вакцин в целом.

62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос Левада-центра 01

Примечательно, что количество россиян, который доверяют отечественной вакцине, начало стремительно уменьшаться. В августе 2020 года Sputnik V доверяли примерно 38% респондентов (сейчас 26%), не доверяли – около 54% (сейчас 62%).

При этом, наибольшей популярностью российская вакцина пользуется у людей старшего поколения, наименьшей – у молодежи.

62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос Левада-центра 02

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Опрос проводился 22-28 апреля при помощи личных интервью, были опрошены 1614 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах РФ. Погрешность – не более 3,4%.

Топ комментарии

  • Александр b9c4d8fd
    Ну так прививайте їх Новічком, які проблєми?
  • Ksenia VB
    А чьо так ?
    Не довіряють ? Дивно... хіба хутін не вколовся тим спутніком ?
    Шота москалі запідозрили 62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2787
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Мультики не заходят даже сколеноразогнутым скотам
    62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2899
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