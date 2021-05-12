62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра"
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской социологической компанией Левада-центр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Вакцинироваться российским препаратом оказались готовы только 26% опрошенных, 10% уже привились Sputnik V, еще около 2% – против любых вакцин в целом.
Примечательно, что количество россиян, который доверяют отечественной вакцине, начало стремительно уменьшаться. В августе 2020 года Sputnik V доверяли примерно 38% респондентов (сейчас 26%), не доверяли – около 54% (сейчас 62%).
При этом, наибольшей популярностью российская вакцина пользуется у людей старшего поколения, наименьшей – у молодежи.
Опрос проводился 22-28 апреля при помощи личных интервью, были опрошены 1614 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах РФ. Погрешность – не более 3,4%.