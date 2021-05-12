Медведчук прибыл на допрос в Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук прибыл на допрос в Офис Генпрокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Кум Путина заявил журналистам, что ознакомится с подозрением.

"Когда вчера проходили обыски, почему я явился сегодня, меня не было в Киеве. Мы с супругой находились за пределами Киева, уехали в соседнюю область. Когда узнали во второй половине дня, что проходят обыски, мы с утра сегодня выехали и вернулись назад", - сказал Медведчук.

По его словам, он "не знает ни о каком месторождении и никакого отношения к нему не имеет".

"Я не могу комментировать по месторождениям и передачам информации… Подозрение не читал, мне его не вручали. Пока не могу говорить", - сказал Медведчук.

Также он заверил, что готов сесть в СИЗО.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

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