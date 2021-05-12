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Ситуация хуже, чем в 2020 году: четвертая волна коронавируса неотвратима, - иммунолог Волянский

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Ситуация хуже, чем в 2020 году: четвертая волна коронавируса неотвратима, - иммунолог Волянский
Четвертая волна коронавируса в Украине - неизбежна, несмотря на достаточные меры по борьбе с заболеваемостью.

Об этом заявил иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы уже делаем все возможное, чтобы не получить ни первую, ни вторую, ни третью, ни уже четвертую волну, но мы все равно их получаем, и, к сожалению, видим, что ситуация в 2021 году не лучше, а хуже, чем в 2020-м, значительно большее количество инфицированных и летальных исходов. Мы понимаем, что эта четвертая волна неотвратимо пришла в нашу страну, и вопрос, как сгладить ее воздействие на общество, как уменьшить это количество заболевших и летальных исходов", - сказал врач.

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Он также назвал главную проблему Украины во время четвертой волны.

"Самое важное, что здесь даже речь не в том, что это новый вариант вируса, это, возможно, уже индийский вариант, или южноафриканский вариант, или калифорнийский, - суть не в том, а в том, что Украина еще на прошла те шаги пандемии, которые она должна пройти. И чтобы их облегчить, нужно минимизировать удар на уязвимых, на пожилых и группы риска", - сказал иммунолог.

Топ комментарии

  • Valery Greff
    Больше пОльт, хороших и разных!
  • Александр Александр 66da010f
    Новая волна приближается? Надо срочно дороги "строить".... Думаю, 60-70 млрд. хватит на первое время... В Харькове воровская власть усердно ремонтирует фонтаны по два раза в год...Уходят на это многие миллионы.... А в больницах не хватает всего.... Веселуха....
  • Baden
    Если ваши дела идут хорошо, то скоро они пойдут плохо. Если же ваши дела уже плохи, то скоро они пойдут ещё хуже. (Закон Мерфи)
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