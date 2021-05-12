90-летняя пенсионерка пыталась утопиться на Черкасщине: "Сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Черкасской области.
Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что увидел в реке пожилую женщину в реке Гнилой Тикич.
Когда старший лейтенант полиции Богдан Цирик и капитан полиции Анатолий Лимаренко прибыли на место, то поняли, что медлить времени не было - старушка была в воде.
"Правоохранители немедленно достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, и не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна", - говорится в сообщении.
От медицинской помощи женщина отказалась. Ее полицейские доставили домой и передали родным.
"Самое важное для родного человека - это внимание. Уделяйте больше времени для общения с близкими. Присмотритесь к их эмоциям и настроению, разговаривайте с родными, которые могут находиться в отчаянии, и берегите жизнь", - подчеркнул в полиции.