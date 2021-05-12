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90-летняя пенсионерка пыталась утопиться на Черкасщине: "Сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна"

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90-летняя пенсионерка пыталась утопиться на Черкасщине: "Сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна"
На Черкасщине 90-летняя бабушка пыталась покончить с собой. Женщина мотивировала это тем, что никому не нужна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Черкасской области.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что увидел в реке пожилую женщину в реке Гнилой Тикич.

Когда старший лейтенант полиции Богдан Цирик и капитан полиции Анатолий Лимаренко прибыли на место, то поняли, что медлить времени не было - старушка была в воде.

"Правоохранители немедленно достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, и не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна", - говорится в сообщении.

От медицинской помощи женщина отказалась. Ее полицейские доставили домой и передали родным.

"Самое важное для родного человека - это внимание. Уделяйте больше времени для общения с близкими. Присмотритесь к их эмоциям и настроению, разговаривайте с родными, которые могут находиться в отчаянии, и берегите жизнь", - подчеркнул в полиции.

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Топ комментарии

  • Solomon c5c4359c
    Старики всегда никому не нужны, нужно к этому готовиться.
  • Олег Беляков 1ee72182
    несколько раз в день.
    Что значит - главное? это важно ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО. И для моих родных. Я своего отца буквально на руках на операцию и с операции носил, матери евроокна вставил, отопление оплачиваю, и каждый день звоню чтобы услышать ее голос. Просто спросить чем занимается, как настроение. И у нее всегда хорошее настроение когда я звоню. Не думаю, что это совпадение.

    И всем так делать советую, чтобы после того как родные уйдут - а умирают ВСЕ - не ныть, что вот как жаль что при жизни ... и т.д.

    Подними зад и сделай для родных что-нибудь.

    Стыдно за людей, когда мне мать говорит, что из всего села ей одной посылки присылают - то на Укрпочту от на Новую.
  • Ольга Панченко
    Помочь родителям материально ,финансово -это далеко не самое главное .
    Для многих из нас самое главное - это время ,и вот его то постоянно и не хватает ,
    чтобы просто выслушать ,даже тогда ,когда предмет разговора тебе совершенно не
    интересен . поговорить . А именно это и является бесценным для наших родителей,
    бабушек и дедушек.
    А потом ,даже через годы ,плачем и начинаем понимать ,но увы ...
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