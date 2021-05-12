Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова

Паспорта РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пока получили почти 600 тысячи украинских граждан.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по результатам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине Оле Егбергом Миккельсеном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обратила внимание на тот факт, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях Украины... В частности, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - паспорта получили почти 600 тысячи украинских граждан - это чиновники органов местной власти, учителя, врачи. Действуют по принципу - если ты не получаешь паспорт - ты не работаешь", - сообщила Денисова.

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Она отметила, что оккупационные власти Крыма, в частности, заставляет учителей, других работников школ и членов их семей регистрироваться на "тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России". "Педагогов обязывают подтверждать факты регистрации скриншотами. В случае невыполнения этой процедуры, оккупационная власть угрожает им увольнением. Убеждена - это осуществляется с целью дальнейшей реализации субъектности Крыма в составе РФ", - уточнила Денисова.