Послы G7 обеспокоены отсутствием согласованного решения между Кабмином и Набсоветом "Нафтогаза"

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК "Нафтогаз" и наблюдательный совет компании пока что не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету исполнять свои обязанности независимо.