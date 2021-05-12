Послы G7 обеспокоены отсутствием согласованного решения между Кабмином и Набсоветом "Нафтогаза"
Об этом говорится в сообщении послов G7 в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, что отражает заявленную им приверженность международным стандартам корпоративного управления, и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - следует из сообщения.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.