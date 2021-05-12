Новости • Агрессия России против Украины

Небо Израиля - все в ракетах. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей, - Зеленский

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Небо Израиля - все в ракетах. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно остановить эскалацию конфликта в Израиле ради жизни людей.

Об этом Зеленский написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей", - написал Зеленский.

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Как сообщалось, с 10 мая, когда начались массированные обстрелы территории Израиля из Газы, в стране погибли по меньшей мере пять человек. По данным Минобороны Израиля, радикалы боевого крыла ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама и Исламского джихада выпустили свыше 1000 ракет.

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Топ комментарии

  • Злой Карлик
    когда #уярили по Мариуполю, а небо все в ракетах, сифилисный петушок так не кукарекал.
    Небо Израиля - все в ракетах. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6662
  • wittmann1980
    Вперёд, тебя там ждут!
  • Привет
    Вова возьми парабеллум и встань за защиту родины....
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