Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

Президент России Владимир Путин воспринимает подозрение в государственной измене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку как акт агрессии США против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

На вопрос, может ли дело против Медведчука повлиять на переговоры по Донбассу, участник ТКГ ответил: "Думаю, что именно на переговорах вообще никак не отразится, поскольку специфика "минского процесса" оторвана от реальной жизни, идет по своим законам. А вот на ситуации на Донбассе этот процесс с Медведчуком мог бы отразиться. Мне кажется, что у Путина сейчас немножко связаны руки. Так совпало, или не совпало, что объявление подозрения Медведчуку состоялось после визита Блинкена (госсекретаря США. - Ред.) в Украину. Поскольку российские власти уверены, что Украина настолько несамостоятельна, что все делает только с подачи США, скорее всего, власти России сейчас рассматривают этот акт как акт агрессии США против российского руководства, такой вызов Путину".

По словам Гармаша, Путин сейчас не может ответить на этот вызов так, как ему бы хотелось, потому что идут переговоры о его встрече с Байденом.

"В ближайшее время я не ожидаю большей эскалации, чем она сейчас есть, а если она будет, вряд ли это будет связано с преследованием Медведчука", - добавил он.

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