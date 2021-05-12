В одном из прифронтовых сел на Донетчине обнаружен тайник наемников РФ с 20 кг пластида, - прокуратура. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что в начале 2015 года, во время активных боевых действий в районе Международного аэропорта "Донецк", неустановленными лицами был организован незаконный тайник взрывчатого вещества - пластида, общей массой около 20 кг.
Указанную взрывчатку, замаскированную под строительный мусор, обнаружили на территории одного из частных домовладений в с. Первомайское Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины.
Сейчас взрывчатое вещество изъято. Начато уголовное производство по факту незаконного обращения с взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.