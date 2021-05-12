Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины

Западные партнеры не обязаны принимать в НАТО и ЕС Украину, власть которой сама атакует реформы.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил слова премьер-министра Шмыгаля, который заявил, что "Мы не обязаны убеждать наших партнеров в законности наших решений".

"Западные партнеры: Ок, fair enough. Но и мы не обязаны принимать Украину в НАТО и ЕС", - написал Шабунин.

"Атака команды Зеленского (именно Ермака) на эту (или другие ключевые реформы) ворует не только наши деньги, но и евроатлантическое будущее Украины", - добавил Шабунин.

Также на Цензор.НЕТ: Послы G7 обеспокоены отсутствием согласованного решения между Кабмином и Набсоветом "Нафтогаза"