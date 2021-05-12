Проект о промзагрязнении нужно доработать согласно стратегии экономической безопасности Украины, - СНБО

Проект закона №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" нужно доработать, постольку в существующей редакции он угрожает экономической безопасности Украины.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны на заседании Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, безусловно, поддерживаем подход к имплеминтации гармонизации европейского законодательства во всех сферах жизнедеятельности, которое в первую очередь касается жизни и здоровья наших граждан. Но с другой стороны возникает вопрос экономического обеспечения и вопросы сбора соответствующих налогов, он тоже достаточно актуален. Для того, чтобы обеспечить систему охраны здоровья наших граждан на соответствующем уровне оказания медицинской помощи ", - пояснил Соловьев.

По его словам, СНБО выступает за внедрение 75-й директивы, однако до сих пор не просчитано, какие риски это несет для экономики Украины.

"Угроза заключается в том, что Министерство экологии не проработало вопрос: а какие экономические риски несет принятия этого проекта. Если предприятия будут вынуждены провести модернизацию, но оставят без надежной заработной платы своих работников - это вопрос баланса. И это вопрос прогноза. Поэтому угрозу экономической безопасности мы рассматриваем прежде всего в этом контексте ", - пояснил Соловьев.

Именно поэтому, убежден он, в проект должны быть внесены изменения - прежде всего в части введения сборника лучших доступных технологий и методов управления (ЛДТМ). Также должен быть увеличен срок перехода на новые нормы - с 4 до 7 лет.

"Безусловно, есть вопрос значительного загрязнения окружающей среды. Но у СНБО есть пожелание, чтобы Министерство экологии предложило план поэтапного перехода отраслей экономики на наилучшие доступные технологии и методы управления. Также я надеюсь, что частный бизнес понимает всю серьезность вопроса. Поэтому семь лет - срок, максимально определенный этим законодательством, - будет более чем достаточно, чтобы промышленность Украины перешла на европейские нормы. Прошу учесть эти замечания ", - резюмировал он.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду доработать законопроект №4167, поскольку на его реализацию необходимо найти не менее $10 млрд. Таких денег у промышленности, которая четвертый год подряд находится в кризисе, нет. А проект не предусматривает никаких механизмов государственной поддержки, в отличие от стран ЕС.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский призвал власти не брать на себя нереальные обязательства по срокам проведения экомодернизации. Вместо этого, по его мнению, власть должна оказать поддержку промышленности, как это делают страны ЕС, и вместе с бизнесом найти источники финансирования экомодернизации.