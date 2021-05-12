Наемники РФ нарушили режим прекращения огня вблизи Новгородского, Авдеевки и Мирного, – штаб ООС

Российские наемники нарушили три раза режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала суток зафиксировано 3 нарушения со стороны российских оккупантов. Вблизи населенного пункта Новгородское наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от поселка Мирное противник совершил обстрел с противотанковых ракетных комплексов. В районе Авдеевки враг вел огонь из подствольных гранатометов", - сказано в сообщении.

В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в штабе ООС.