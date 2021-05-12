Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины

Военно-морские силы Украины в этом году получат первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar. Его собираются применять как в Черном, так и Азовском морях.

Об этом в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" сообщил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Военно-морские силы, как и другие виды/рода войск Вооруженных сил, как и весь цивилизованный мир, переходят на беспилотные технологии. Это шаг вперед. И в этом году в составе ВМС мы будем иметь первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar, который будет применяться как в Черном, так и Азовском морях в интересах как надводных сил, так и морской пехоты. В дальнейшем мы планируем закупать в интересах ВМС беспилотные противоминные системы, которые очень оптимальны и по цене, и по эффективности применения", - заявил Неижпапа.

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Он пообещал, что в дальнейшем больше внимания будет уделяться беспилотным возможностям Военно-морских сил ВСУ.

Bayraktar TB2 - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".