Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ как минимум на 3 года

Министерство обороны предлагает отказаться от краткосрочных контрактов на службу в Вооруженных силах Украины и заключать их на срок как минимум в 3 года.

Об этом замминистра обороны Украины Александр Миронюк сообщил на форуме "Украина 30. Безопасность страны", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если ты относишься к этому (контракту. - Ред.) как "заробитчанин", то подписываешь на 6 месяцев, на один год, на два года… Но от этого теряет государство. Поэтому сейчас Минобороны ведет работу о внесении изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться не менее чем на 3 года", – сказал он.

Миронюк отметил, что служба по контракту должна быть призванием, но государство обязано давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно ведется.

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"А вообще-то, конечно, лучше было бы, если бы люди подписывали контракты на 5-10 лет. Но они должны иметь мотивацию, социальную защиту и обеспечение, чтобы служба в Вооруженных силах Украины была привлекательной", – сказал замминистра.