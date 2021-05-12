На Закарпатье на взятке 250 тыс. грн попались двое сотрудников Госналогслужбы, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований задержало на взятке двух работников Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Начальник отдела и главный государственный ревизор-инспектор ГУ Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области требовали 250 тыс. грн от субъекта хозяйственной деятельности за освобождение от уплаты 980 тыс. гривен налога, а также сопутствующих штрафных санкций.

12 мая, во время получения части взятки в сумме 180 тыс. гривен, налоговиков задержали в порядке реализации ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), а также об избрании в отношении них меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.