Представительство Зеленского в АРК о планах РФ добывать воду под Азовским морем: "Проявление политики информационной пропаганды"

Заявления России относительно планов добычи воды из скважин в Азовском море могут быть "проявлением политики информационной пропаганды".

Об этом сообщили в представительстве президента Зеленского в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Вполне вероятным является то, что заявления о намерениях добычи воды путем бурения государством-оккупантом в Азовском море является очередным проявлением политики информационной пропаганды. Представительство систематически отслеживает все незаконные действия государства-оккупанта, в том числе и в акватории Азовского моря, направленные на добычу водных ресурсов, что является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и может иметь негативные последствия для экологии и окружающей среды", - говорится в сообщении.

В представительстве президента подчеркнули, что, согласно данным государственного учета водопользования, питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения можно обеспечить местным стоком даже в засушливые годы. Однако для России необходимо "получение дополнительных источников водных ресурсов", прежде всего, "с целью развертывания и обеспечения промышленности и военно-промышленного комплекса, содержание и увеличение военного контингента на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя".

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Напомним, в марте Россия заявила, что будет бурить скважины в Азовском море для водоснабжения оккупированного Крыма. В апреле стало известно, что на поиск источников питьевой воды под Азовским морем в 2021 году Россия потратит 70 млн рублей.