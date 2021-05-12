Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора в среду народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"В Офисе генпрокурора проведены процессуальные действия с подозреваемым народным депутатом Украины. Подчеркиваем, что народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 года в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим, он приобрел статус подозреваемого именно с этой даты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же день Медведчук был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого.

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"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021г. сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту. Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили.