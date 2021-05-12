Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке НДС и акцизного налога.

"Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать одной тысячи евро", - сообщают в Офисе президента. Там подчеркивают, что такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

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По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Отмечается, что на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

"Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые с временно оккупированной территории Украины", - подчеркивают в ОП.

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Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.