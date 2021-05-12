Зеленский поздравил мусульман Украины с окончанием Рамазана

Президент Владимир Зеленский поздравил мусульманскую общину Украины с окончанием священного месяца Рамазана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Уважаемая мусульманская община! Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамазан и наступающим праздником Рамазан-Байрам.

Это благословенное время мусульмане отмечают добрыми делами, даря тепло своих сердец не только родным и близким, но и нуждающимся. Пусть этот праздник будет для вас радостным и полным надежд на лучшее. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия", - говорится в поздравлении Зеленского.

Также читайте: Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим