Инициатор геноцида в Сребренице Караджич будет отбывать пожизненный срок в британской тюрьме, - глава МИД Рааб

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, осужденный на пожизненный срок за геноцид в Сребренице, проведет его в тюрьме Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на британский МИД.

"Великобритания согласилась, чтобы Радована Караджича, осужденного за геноцид в Сребренице, перевели в британскую тюрьму для отбывания срока", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Напомним, Радован Караджич в 1980-х основал Сербскую демократическую партию, а в 1992 стал первым президентом Республики Сербской. Этот пост он занимал до 1996 года. Во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины Караджич был политическим лидером боснийских сербов.

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В июле 2008 года его задержали в Белграде, а в октябре следующего года над ним стартовал судебный процесс.

В декабре 2016 года Караджич направил апелляцию на вынесенный в марте 2016 года приговор тогдашнего Международного трибунала по бывшей Югославии, в соответствии с которым он был осужден на 40 лет тюремного заключения по обвинению "в геноциде в Сребренице и преступлениях против человечности в Боснии и Герцеговине в период 1992-1995 гг.", где в июле 1995 года были убиты около 7,5 тыс. человек.

В 2019 году апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге (МОМУТ) ужесточила приговор в отношении Караджича и приговорила его к пожизненному сроку.

Где именно Караджичу отбывать свой пожизненный срок, суд в Гааге не решил. Бывшего лидера боснийских сербов должна принять одна из стран, заключивших с ООН соглашение о приведении в исполнение приговоров международного уголовного трибунала. В их число входит Австрия, Британия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Польша и Швеция.

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