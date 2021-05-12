Главные новости 12 мая: Медведчука хотят отправить в СИЗО, Израиль и Сектор Газа продолжают обстрелы

Медведчук у прокурора, свежие рейтинги партий, Израиль и Сектор Газа обстреливают друг друга, - главные новости Украины и мира 12 мая

Медведчук был у прокурора, тот хочет отправить его в СИЗО

Подозреваемый в госизмене глава политсовета ОПЗЖ побывал в Офисе генпрокурора для процессуальных действий: ему вручили копию подозрения. Медведчук и его соратники пытались с порога попасть в кабинет Венедиктовой, но их не пустили. Офис генпрокурора сообщил, что будет добиваться ареста Медведчука. Медведчук заявил, что не собирается покидать страну, хотя сделать это ему якобы не раз за последние месяцы предлагали высокопоставленные лица.

Ситуацию прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь Путина Песков заявил, что политического убежища Медведчук не просил, а вмешиваться Россия не собирается.

Тем временем Фонд госимущества через суд пытается вернуть "трубу Медведчука" в собственность государства.

Сектор Газа обстреливает Израиль

По территории Израиля выпущены более тысячи ракет, около 200 из них упали на территории самого Сектора Газа. Израильтяне задействовали систему ПРО "Железный купол". Зеленский призывает остановить эскалацию, МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль.

Свежий рейтинг партий

Если бы выборы прошли в ближайшее время, в парламент попали бы 4 партии. "Слугу народа" готовы поддержать 22,8%, "Европейскую солидарность" - 14,4%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,7%, партию "Батькивщина" - 12,2%.

Кабмин создал Бюро экономической безопасности

"БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики", - прокомментировал создание Бюро премьер-министр Шмыгаль.

Экс-топ-менеджера "Приватбанка" Бычихину объявили в розыск

По версии следствия, она виновна в растрате 8,2 млрд грн клиентов "Приватбанка".

Записавшихся на вакцинацию через "Дію" начнут прививать в ближайшие выходные

Накануне эту инициативу Минздрва поддержали на заседании с президентом. Первая вакцинация стоящих в виртуальной очереди состоится уже 15-16 мая.

Лещенко вступился за выступившую в Москве жену

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает, что его жена Анастасия Топольская выступала в ночном клубе в столице РФ не просто так, а с благородной целью - защищала представителей ЛГБТ, которые в России страдают от Путина и Кадырова.