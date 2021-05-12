Зеленский предложил художнику Марчуку здание бывшего посольства США под персональный музей

Президент Украины Владимир Зеленский предложил художнику Ивану Марчуку для размещения его персонального музея здание бывшего американского посольства, которое в настоящее время принадлежит ДУС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вместе с супругой посетили ретроспективную выставку народного художника Украины Ивана Марчука в Музее истории Киева и поздравили художника с 85-летним юбилеем.

Президент обратил внимание на то, что Иван Марчук сейчас ищет здание для создания музея. Глава государства предложил здание, которое сейчас принадлежит Государственному управлению делами.

"Это раньше было американское посольство. Посмотрите, и если вам понравится, мы готовы отремонтировать и сделать музей. Здание большое, есть двор. Было бы круто для Украины, чтобы люди могли посещать ваш музей ", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я очень раскаиваюсь, что приехал из Америки в Украину, - народный художник Украины Иван Марчук. ВИДЕО

Иван Марчук является лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007 году попал в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph. Работы художника насчитывает около 5000 произведений.