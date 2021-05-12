"Укрпочта" будет продолжать доставлять пенсии в населенные пункты, где нет отделений банков, - Шмыгаль
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Это важный вопрос. Мы действительно уже не одну встречу и не одно совещание провели. Во-первых, Укрпочта закупила и завершает в этом году организацию так называемых мобильных отделений - более 500 авто, которые подвозят документы, почтовые отправления и, в частности, и деньги.
Второе - это продолжение этой стратегии, которая была начата в государстве - "пенсия на карточки". То есть мы забираем наличные там, где это удобно. Этапность такова: крупные города, дальше города с населением 100 тысяч и больше. В тех населенных пунктах, где плотность не позволяет, например, иметь банковское отделение или иметь банкомат, конечно, там пенсия будет привозиться через почту, как и было", - пояснил премьер.
"Мы пенсионерам даем право иметь карточку там, где это удобно и где можно получить эту услугу по карте. Там, где это сегодня по объективным причинам невозможно, конечно, Укрпочта будет привозить, как и привозила до сих пор. То есть здесь никаких угроз или какого-то кризиса, сенсации нет", - добавил он.
Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. С 1 сентября 2021 года планировалось перевести на банковские карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому более 80 лет. В итоге, Кабинет Министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров. В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей.