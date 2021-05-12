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Отправивший на строительство дорог деньги из "ковидного фонда" Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ

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Отправивший на строительство дорог деньги из "ковидного фонда" Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ
Депутат "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов посещал киевский ресторан одновременно с бизнесменом Александром Бойко, связанным с фирмой "Автомагистраль-Юг" - крупнейшим получателем бюджетных денег на восстановление дорог в рамках государственной программы "Большая стройка".

Вместе Аристова и Бойко удалось заснять журналистам программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Они побывали вечером 8 апреля в ресторане "Адриатик". На кадрах журналистов видно, как депутат и бизнесмен вместе спускаются с третьего этажа ресторана и с разницей в несколько секунд и покидают заведение, доступ в которое закрыт для рядовых посетителей на время карантина.

Отправивший на строительство дорог деньги из ковидного фонда Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ 01

В комментарии журналистам бизнесмен Бойко заявил, что "Аристова не знает". Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов заявил в комментарии, что "не представляет, кто такой господин Бойко".

Отправивший на строительство дорог деньги из ковидного фонда Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ 02

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Александр Бойко - одесский бизнесмен, основатель компании "Дорожник-97", которая является крупнейшим поставщиком строительных материалов и строительной техники для "Автомагистраль-Юг".

"Автомагистраль-Юг" с начала 2020 году выиграла тендеров на строительство дорог по всей Украине суммарно на около 37 млрд гривен, еще восемь миллиардов гривен - на эксплуатационное содержание дорог. Эта компания - лидер среди всех частных подрядчиков государственной программы "Большая стройка", получает около трети всего финансирования. Компания оформлена на Валерия Короткова и Олега Наливанного, но фактически ее контролирует Александр Бойко.

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Ранее Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными.

Топ комментарии

  • Игнатьев Фион
    Великое "крадівництво".
  • Меркава
    А хтось думав, шо тендери в нас іншим шляхом виграють?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Большое строительство большого человека.
    "Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом.

    Отправивший на строительство дорог деньги из "ковидного фонда" Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ - Цензор.НЕТ 4117

    При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата Корявченко (он же Юзик) в поселке Процев Бориспольского района, идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" ...

    Жена Юзика Татьяна (она же помощник депутата Корявченко))) в прошлом году задекларировала доход на сумму более трех миллионов гривен. Также в 2020-м она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен.
    Так что деньги у семьи нардепа появились немалые.
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