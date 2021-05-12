Бывший зампред банка "Аркада" подозревается в растрате 22 млн грн вкладчиков, - СБУ
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что фигурант действовал совместно с экс-председателем Правления банка, которому уже сообщено о подозрении. Они разработали схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленники тратили деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний.
Ранее сотрудники СБУ задокументировали, что действия злоумышленников нанесли вкладчикам банка убытки более чем 22 млн грн.
12 мая бывшему первому заместителю руководителя банка "Аркада" письменно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.